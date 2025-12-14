"Grands Reportages" : Vol d'identité, un enfer, dimanche 14 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 14 décembre 2025 à 13:40 sur TF1 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera le document « Vol d'identité : un enfer » réalisé par Wendy Zbinden, Mathilde Gautry et Manuel Laigre.

Chaque année en France, 300 000 personnes se font usurper leur identité. Les conséquences sont souvent dramatiques pour les victimes : surendettement, perte du permis de conduire ou licenciement. L’usurpation d’identité est un délit passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende. Mais il est bien souvent compliqué de retrouver les escrocs.

Pendant près d’un an une équipe de "Grands Reportages" a suivi des victimes qui font tout pour combattre leurs usurpateurs et reprendre possession de leur vie. Des situations dramatiques…d’autant que parfois l’usurpateur n’est autre qu’un proche de la famille.

Virginie est réceptionniste dans un cabinet médical en Normandie. Elle dort régulièrement dans sa voiture depuis deux ans. Une situation dont elle a honte et qui est la conséquence d’une usurpation d’identité. « Des escrocs ont récupéré ma carte d’identité, et ont acheté un immeuble à mon nom ! Je suis sensée payer l’emprunt et tous les frais qui en découle. » Soit une dette colossale de 500 000 euros. Pour sortir de la rue et enfin retrouver une vie normale, Virginie espère faire condamner ses usurpateurs par la justice.

En région parisienne, pour Nelly et Patrick, c’est la maison de leur rêve qui pourrait leur passer sous le nez à cause d’un usurpateur. Il a volé l’identité de Nelly, pour contracter des prêts à son nom. Le couple est endetté, et la banque leur refuse l’emprunt qui doit leur permettre d’acheter leur pavillon. « Aujourd'hui je suis interdite bancaire pour quelque chose que je n’ai pas fait. C’est très dur à vivre. Cette maison c’est le projet de notre vie ». Le couple n’a que quelques jours pour trouver une solution.

Dans la Vienne, Romain s’est fait voler son identité par un ami d’enfance. Depuis 14 ans, son dossier se perd dans les méandres de la justice. « Il a été pris en flagrant délit de cambriolage, puis il a été relâché pour une erreur de procédure, et c’est moi qu’on est venu interpeller. Au bout d’un moment il faut que ça s’arrête, pour que je puisse reprendre ma vie en main ». Romain va tenter de remonter la piste de cet usurpateur, qui a toujours une longueur d’avance.

A Arles, dans le sud de la France, Aurélius est caporal chez les pompiers, son rêve d’enfant. Mais depuis que son identité a été volée il y a 4 ans, il ne peut plus partir en intervention. « Des individus ont usurpés mon permis de conduire. Quand ils commettent des infractions, c’est moi qui reçois les amendes et qui perds les points ! C’est vraiment écœurant… ». Résultat Aurélius s’est fait retirer son permis de conduire, et il doit 17 000 euros au trésor public. Le père de famille va-t-il réussir à prouver son innocence et récupérer son permis ?