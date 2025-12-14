"Affaires sensibles" sur les enfants otages de Loyada, dimanche 14 décembre 2025 sur France 2

Dimanche 14 décembre 2025 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de revoir sur France 2 un numéro du magazine "Affaires sensibles" : « Les enfants otages de Loyada : la France sous pression ».

En 1976 à Djibouti, des indépendantistes somaliens prennent un bus scolaire en otage : 31 enfants français sont enlevés. Valéry Giscard d'Estaing devra compter sur le GIGN tout juste créé pour les libérer...

C’est un récit poignant sur l'une des plus terribles prises d'otages qu'ait connue notre pays, et pourtant tombée dans l’oubli.

En 1976 à Djibouti, dernière colonie française d'Afrique, 31 jeunes élèves français sont enlevés par des terroristes sur la route de l'école. Les assaillants exigent l'indépendance de leur pays et menacent d’exécuter les écoliers.

La prise d’otages va durer trente-trois heures. Trente-trois heures d’angoisse pour les enfants et pour leurs parents.

La France est sous le choc mais le président Valéry Giscard d'Estaing décide de ne rien céder aux preneurs d'otages. Il envoie à Djibouti le GIGN, le Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale qui vient juste d'être créé.

Les gendarmes d'élite optent pour un plan à haut risque, mais rien ne va se passer comme prévu. Deux enfants succombent, victimes d'échanges de tirs. Les autres, dont certains grièvement blessés, sont libérés, à l’exception d’un jeune garçon qui reste aux mains des terroristes.

Près de cinquante ans plus tard, son témoignage bouleversant, et celui de ses parents, font vivre de l’intérieur ces heures d’angoisse passées aux mains des ravisseurs.

Dans ce numéro inédit, "Affaires sensibles" confronte les témoignages des protagonistes de ce drame : d'un côté, des anciens du GIGN qui ont participé à cette mission fondatrice de la légende de leur unité.

De l'autre, des enfants otages devenus adultes, dont certains témoignent pour la première fois. Ces victimes et leurs familles, longtemps oubliées, mènent depuis des décennies un combat pour être enfin reconnues.

Un documentaire de Alexis de La Fontaine, Paul Cabanis, Pierre Duyckaerts et Alexandre Froment pour France TV Presse.