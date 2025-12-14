"13h15 le dimanche" : Les secrets de la tour Eiffel ce 14 décembre 2025 sur France 2

Au sommaire de "13h15, le dimanche" ce 14 décembre 2025 sur France 2, « Les secrets de la tour », une série documentaire en 4 épisodes signée Patrice Brugère, Edouard Mounier et Mathilde Rougeron.

Il y a cent ans, le 27 décembre 1923, disparaissait Gustave Eiffel. Ingénieur visionnaire et industriel ambitieux, il a légué à la France son projet le plus révolutionnaire : la tour Eiffel, construite à l’occasion de l’Exposition universelle de 1889, qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. Symbole de la France dans le monde, vitrine de Paris, elle accueille aujourd’hui près de sept millions de visiteurs par an, ce qui en fait le monument payant le plus visité au monde.

Pendant quarante ans, elle restera la plus haute construction du monde. La Dame de fer semble immuable, pourtant, elle a eu une histoire très mouvementée. Elle a frôlé la destruction et aurait même pu ne jamais voir le jour. Son fondateur, Gustave Eiffel, a même été emprisonné. Dans la tourmente de la Seconde Guerre mondiale, l'avenir de la tour a semblé plusieurs fois compromis.

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" retrace l'histoire de la tour la plus connue du monde.

Épisode 1 • La tour de Babel

"Et si on démontait la tour Eiffel ?". Une idée qui peut paraître farfelue aujourd’hui, mais pas forcément dans un futur dystopique, où les "défenseurs de la tour" s’opposeraient aux "anti-tour" en utilisant les mêmes arguments qu’au moment de sa construction, en 1889. Un voyage du futur au passé, où l'on découvre une querelle identique, aussi bien en 2040 qu'à l’époque de Gustave Eiffel.

Épisode 2 • 300 mètres d'amour ?

Alors qu’en 1887, la tour commence à s'élever dans le ciel de Paris, il devient flagrant que celle-ci à la forme d’un "A". Un gigantesque "A". Mais pourquoi cette forme si particulière ? Peut-être à cause d’une femme qui aurait profondément influencé le "dessin" de la tour ? A moins que la réponse à cette énigme ne se trouve en Suisse, à Zurich, où l’on découvre que Gustave Eiffel n’est pas le véritable architecte de la tour Eiffel.

Épisode 3 • La tour en sursis

Alors qu’il vient juste d’inaugurer sa tour, clou de l’Exposition universelle de 1889, Gustave Eiffel se retrouve en prison, éclaboussé par le "scandale de Panama". Il passe du statut de héros national, à celui de honte de la nation. Et alors que la guerre approche, il lui faudra trouver l’idée qui sauvera sa tour de la destruction annoncée.

Épisode 4 • La tour de la liberté

Gustave Eiffel disparaît en 1923, il y a un siècle exactement. Mais sa tour lui survit, et désormais, plus personne ne semble la contester. Mais la France s’écroule en 1940, et les Allemands commencent à envisager son démantèlement. Un officier, Kurt Hinzmann, a une autre idée, l’utiliser pour développer la dernière invention du moment : la télévision. A la libération, les Américains transforment la tour en night-club. La tour Eiffel devient alors le symbole universel de Paris et de la France.