"Beau Geste" dimanche 14 décembre 2025, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 14 décembre 2025 à 22:45, Pierre Lescure présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Charlotte Rampling à l'occasion de la sortie du film « Father Mother Sister Brother » le 7 janvier 2026.

Pierre Lescure sera également aux côtés de Bastien Bouillon qui enchaîne les tournages et qui sera omniprésent en 2026.

Dans son « petit beau geste », Alexandra Boquet est allée assister à une séance de cinéma pour les sourds et les malentendants à l'occasion de la sortie du touchant documentaire « Elle entend pas la moto ».

Beau geste vous expliquera pourquoi l'année 2025 a été catastrophique pour le cinéma français.

Dans « La pire mère au monde » qui sort le 24 décembre au cinéma, Louise Bourgoin joue le rôle d'une odieuse procureure face à Muriel Robin. Nous la retrouverons chez l'affichiste de Beau Geste.

Beau geste vous fera découvrir le métier de directeur photo au cinéma en compagnie d'Inès Tabarin sur le tournage d'une histoire d'amour.