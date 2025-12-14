"Reportages découverte" : Un peu plus près des étoiles, dimanche 14 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 14 décembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Un peu plus près des étoiles » un documentaire inédit réalisé par Elisabeth Bonnet-Katz.

On les appelle les enfants prodiges. Ils ont moins de 18 ans, mais déjà un talent capable de rivaliser avec les meilleurs adultes. Danse, cuisine, mode ou cirque : tous rêvent de percer dans leur domaine. Concours, compétitions, entraînements intensifs… leurs parcours exigent de lourds sacrifices, pour eux comme pour leurs familles.

Près de Montpellier, Rebecca, 12 ans, vise le titre de championne du monde de line dance. Cette discipline dérivée de la country est devenue sa passion, et toute sa famille s’organise autour de sa préparation pour la finale de Bergen, en Norvège.

En Haute-Loire, Antoine, 16 ans, fait déjà des merveilles en cuisine. Plus jeune finaliste d’un concours réservé aux cuisiniers de moins de 26 ans, il devra réaliser un plat et un dessert en quatre heures, au niveau des grandes tables.

Marine, 19 ans, est un prodige de la couture. Étudiante à Lyon, elle rêve de lancer sa marque. Sélectionnée pour la finale du concours Talons Aiguilles au musée des Beaux-Arts de Lille, elle espère attirer l’attention du milieu de la mode.

Enfin, Jeanne Gruss, 17 ans, perpétue la tradition familiale : la voltige à cheval. Entre entraînements périlleux - sans longe de sécurité - et préparation du bac, elle vit une année intense, sous l’œil exigent de sa famille.

Entre travail acharné, pression, espoirs et déceptions, ces jeunes passionnés sont prêts à tout pour briller !