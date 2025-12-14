recherche
Magazines

"Reportages découverte" : Un peu plus près des étoiles, dimanche 14 décembre 2025 sur TF1

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 180
"Reportages découverte" : Un peu plus près des étoiles, dimanche 14 décembre 2025 sur TF1

Dimanche 14 décembre 2025 à 14:50 dans "Reportages découverte", TF1 diffusera « Un peu plus près des étoiles » un documentaire inédit réalisé par Elisabeth Bonnet-Katz.

On les appelle les enfants prodiges. Ils ont moins de 18 ans, mais déjà un talent capable de rivaliser avec les meilleurs adultes. Danse, cuisine, mode ou cirque : tous rêvent de percer dans leur domaine. Concours, compétitions, entraînements intensifs… leurs parcours exigent de lourds sacrifices, pour eux comme pour leurs familles.

Près de Montpellier, Rebecca, 12 ans, vise le titre de championne du monde de line dance. Cette discipline dérivée de la country est devenue sa passion, et toute sa famille s’organise autour de sa préparation pour la finale de Bergen, en Norvège.

En Haute-Loire, Antoine, 16 ans, fait déjà des merveilles en cuisine. Plus jeune finaliste d’un concours réservé aux cuisiniers de moins de 26 ans, il devra réaliser un plat et un dessert en quatre heures, au niveau des grandes tables.

Marine, 19 ans, est un prodige de la couture. Étudiante à Lyon, elle rêve de lancer sa marque. Sélectionnée pour la finale du concours Talons Aiguilles au musée des Beaux-Arts de Lille, elle espère attirer l’attention du milieu de la mode.

Enfin, Jeanne Gruss, 17 ans, perpétue la tradition familiale : la voltige à cheval. Entre entraînements périlleux - sans longe de sécurité - et préparation du bac, elle vit une année intense, sous l’œil exigent de sa famille.

Entre travail acharné, pression, espoirs et déceptions, ces jeunes passionnés sont prêts à tout pour briller !

mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Documentaires, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Capitalisme américain : Le culte de la richesse&quot; sur ARTE mardi 16 décembre 2025

"Capitalisme américain : Le culte de la richesse" sur ARTE mardi 16 décembre 2025

14 décembre 2025 - 13:04

Sur le même thème...

&quot;Enquête de santé&quot; sur les maladies de l'hiver et nos défenses immunitaires, mardi 16 décembre 2025 sur France 5

"Enquête de santé" sur les maladies de l'hiver et nos défenses immunitaires, mardi 16 décembre 2025 sur France 5

14 décembre 2025 - 12:31

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 14 décembre 2025 sur TF1, sommaire du magazine …

13 décembre 2025 - 19:59 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...