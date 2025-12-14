"Enquête de santé" sur les maladies de l'hiver et nos défenses immunitaires, mardi 16 décembre 2025 sur France 5

Mardi 16 décembre 2025 à 21:05 sur France 2, le magazine "Enquête de santé" présenté par Marina Carrère d'Encausse propose une soirée consacrée à notre système immunitaire.

Le documentaire d'Adélie Floch fait le point sur les moyens de le renforcer pour lutter contre les maladies de l'hiver. Marina Carrère d’Encausse interrogera des experts et sera accompagnée d’Enora Malagré qui donnera la parole à des témoins.

Chaque année, à l’approche de l’hiver, les virus se font plus menaçants. Grippe, rhume, gastro-entérite... Un système immunitaire performant est essentiel pour nous aider à lutter contre ces infections. Mais peut-on le renforcer pour éviter de tomber malade ? Compléments alimentaires, super aliments et préparations à base de plantes peuvent-ils nous aider à passer l’hiver en bonne santé ?

Notre système immunitaire a pour mission de protéger l'organisme contre toute sorte de maladies. Mais à mesure que l'on vieillit, il perd de son efficacité et nous rend plus vulnérables face aux agressions extérieures.

Les pharmacies regorgent de produits qui promettent de soutenir nos défenses immunitaires. Vitamines, gelée royale, spiruline... Des pilules « miracles » pour les uns, un effet placebo pour les autres. L’efficacité des compléments alimentaires est-elle toujours au rendez-vous ?

Pour renforcer l’immunité, une autre solution est de se tourner vers les plantes aux vertus médicinales comme l’échinacée, le ginseng ou encore le thym. La phytothérapie peut-elle nous aider à lutter naturellement contre les infections saisonnières ?

Nous n’en avons pas toujours conscience, mais ce que nous mettons dans notre assiette joue un rôle important sur nos défenses. Et pour cause, 70 % de nos cellules immunitaires se trouvent dans nos intestins. Certains aliments, notamment ceux riches en vitamine D, sont utiles pour renforcer notre immunité.

Pour se protéger de la grippe saisonnière, un vaccin est recommandé pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Mais est-il vraiment efficace et pourquoi faut-il le renouveler chaque année ?

Enquête sur nos véritables alliés pour renforcer l’immunité, notre précieux bouclier pour un hiver en bonne santé.