"90' Enquêtes" en immersion avec la police de Saint-Etienne, mardi 16 décembre 2025 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 14 décembre 2025 165
"90' Enquêtes" en immersion avec la police de Saint-Etienne, mardi 16 décembre 2025 sur TMC

Mardi 16 décembre 2025 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva vous proposera de revoir un numéro du magazine "90' Enquêtes" : « Cambrioleurs, dealers, incendie : pas de répit pour la police de Saint-Etienne ».

Connue pour son équipe de foot qui fait la fierté des 170 000 habitants, cette ville voisine de Lyon subit une hausse des délits et agressions sur les personnes de 21%.

Mais surtout les délinquants, de plus en plus souvent mineurs, n’hésitent pas à affronter les forces de l’ordre, parfois avec violence.

Durant plusieurs semaines, les équipes de "90' Enquêtes" ont suivi les 470 hommes et femmes de la police nationale appartenant à la BAC, à la compagnie motorisée ou encore à la brigade canine. Ils vont devoir régler d’étonnants conflits de famille, arrêter des cambrioleurs, des dealers, et même se retrouver au cœur d’un incendie !

Dernière modification le dimanche, 14 décembre 2025 13:24
Publié dans Magazines, Documentaires, Mardi
