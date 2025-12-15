recherche
"Ça commence aujourd'hui" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 décembre 2025
Ce lundi 15 décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Thème de l'émission non communiqué...

La chaîne n'a pas communiqué le thème du jour, seule une vidéo a été postée avec des extraits de la semaine sur le thème « Ce Noël inoubliable ».

15:05 Une adoption et des liens si compliqués

Faustine Bollaert reçoit 3 invitées pour cette émission sur l'adoption.

En 2001, Christine et son mari ont adopté un petit garçon de Colombie : Alexandre avait 4 ans. Après des années de mal-être, de colère, de violence, un pédopsychiatre a posé un diagnostic : Alexandre souffrait de troubles de l’attachement. Malgré tout, Christine a toujours cherché à maintenir le lien avec lui... Mais malheureusement, en janvier 2021, à 23 ans, Alexandre a mis fin à ses jours...

Johanna a été adoptée à 4 mois et demi au Kosovo. Elle a toujours refusé cette adoption, le fait qu’elle ne soit pas avec sa "vraie" maman biologique. Elle a passé son adolescence en rébellion : tout ce que ses parents lui interdisaient de faire, elle le faisait. Dans un profond mal-être, elle est tombée dans les drogues...

Céline a été adoptée à 3 ans en Roumanie, par une maman solo. Le jour où sa mère lui a révélé qu'elle avait des frères et sœurs, tout a basculé. À 5 ans, Céline a alors été envahie par le besoin viscéral de retrouver sa famille biologique, en rejetant tout ce que sa mère adoptive lui offrait...

Suivez nous...