"Ça commence aujourd'hui" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.
13:55 Thème de l'émission non communiqué...
La chaîne n'a pas communiqué le thème du jour, seule une vidéo a été postée avec des extraits de la semaine sur le thème « Ce Noël inoubliable ».
15:05 Une adoption et des liens si compliqués
Faustine Bollaert reçoit 3 invitées pour cette émission sur l'adoption.
En 2001, Christine et son mari ont adopté un petit garçon de Colombie : Alexandre avait 4 ans. Après des années de mal-être, de colère, de violence, un pédopsychiatre a posé un diagnostic : Alexandre souffrait de troubles de l’attachement. Malgré tout, Christine a toujours cherché à maintenir le lien avec lui... Mais malheureusement, en janvier 2021, à 23 ans, Alexandre a mis fin à ses jours...
Johanna a été adoptée à 4 mois et demi au Kosovo. Elle a toujours refusé cette adoption, le fait qu’elle ne soit pas avec sa "vraie" maman biologique. Elle a passé son adolescence en rébellion : tout ce que ses parents lui interdisaient de faire, elle le faisait. Dans un profond mal-être, elle est tombée dans les drogues...
Céline a été adoptée à 3 ans en Roumanie, par une maman solo. Le jour où sa mère lui a révélé qu'elle avait des frères et sœurs, tout a basculé. À 5 ans, Céline a alors été envahie par le besoin viscéral de retrouver sa famille biologique, en rejetant tout ce que sa mère adoptive lui offrait...