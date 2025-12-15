"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

recherche
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 décembre 2025 85
Mercredi 17 décembre 2025 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 17 décembre 2025 :

Cette semaine, Augustin Trapenard proposera une émission festive et joyeuse pour célébrer le livre, qui reste le meilleur cadeau à mettre sous le sapin.

En cette période clé pour les idées cadeaux, l’émission, véritable référence du secteur et moteur incontournable des ventes en librairie, accompagnera les téléspectateurs dans leurs choix de lectures à offrir.

Autour d’Augustin Trapenard, des autrices et auteurs présenteront des ouvrages pour tous les âges et tous les goûts. Une sélection précise et guidée pour aider chacun à trouver le bon livre à glisser sous le sapin.

L’émission sera également ponctuée de quelques surprises pour célébrer cette fin d’année en beauté.

Les invités sont en cours de confirmation par la chaîne, cet article sera réactualisé dès qu'ils seront dévoilés.

Dernière modification le lundi, 15 décembre 2025 10:59
Suivez nous...