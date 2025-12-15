"Plein les yeux" fait son retour sur RMC Story mercredi 17 décembre 2025 avec Carole Rousseau et Jacques Legros

Après plus de vingt ans d’absence, l'émission "Plein les yeux" fera son grand retour sur RMC Story mercredi 17 décembre à 21:10 avec Carole Rousseau et Jacques Legros.

Carole Rousseau et Jacques Legros reprennent les commandes de l’émission dans une ambiance à la fois complice et mordante, qui fait tout le sel de leur duo. Un retour très attendu.

À l’heure où les réseaux sociaux regorgent d’images saisissantes, "Plein les yeux" va plus loin : l’émission ne se contente pas de les montrer. Elle retrouve les témoins et les acteurs de ces scènes marquantes, et s’appuie sur des experts pour apporter un éclairage précis, des explications et des informations inédites. Au total, plus d’une vingtaine d’histoires, émouvantes, spectaculaires ou totalement insolites, revisitées et remises en perspective.

Au programme de ce retour

Des histoires absolument folles et fortes en émotions : un manège qui se brise en deux, un camion suspendu au-dessus du vide, une femme coincée dans sa cabine ou encore un parachutiste victime d’une crise d’épilepsie et qui s’évanouit en plein vol. Des spécialistes interviennent pour répondre aux questions que ces images soulèvent : sécurité, failles techniques, comportements animaux, risques, intelligence artificielle… Chaque séquence est analysée, contextualisée et éclairée comme jamais.

L’émission évolue aussi avec son temps grâce à une nouvelle rubrique : « Faux ou réel ? ». Dans cette séquence, l’équipe décrypte des vidéos impressionnantes qui circulent sur les réseaux sociaux pour déterminer si elles sont authentiques… ou le fruit de l’intelligence artificielle.

Avec ce retour, "Plein les yeux" promet de conjuguer émotion, suspense et analyse pour revisiter les images qui nous fascinent !