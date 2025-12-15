recherche
Magazines

"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 15 décembre 2025 110
"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 15 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 15 décembre 2025 :

Vincent Munier nous invite à contempler le spectacle de la nature dans nos forêts

Après sa quête de "La panthère des neiges" dans un film où il entraînait l'écrivain Sylvain Tesson à la recherche de cet animal fascinant, le photographe Vincent Munier signe un nouvel opus cinématographique sur la beauté du vivant non-humain. "Le chant des forêts" plonge le spectateur dans la brume et le silence des forêts vosgiennes, dont il est originaire. Avec son père, Michel, botaniste, et Simon, son fils, ce sont trois générations qui arpentent la forêt à l'affût des piverts, des chouettes ou encore du célèbre lynx. Le Grand Tétras, un oiseau qui peuplait les Vosges depuis 10 000 ans, a, lui, disparu à cause du réchauffement climatique.

Dermatose nodulaire : l’épidémie qui fait vaciller l’élevage français ?

Trois lettres ébranlent le monde agricole français : DNC, pour dermatose nodulaire contagieuse. Cette maladie qui touche les bovins et n’est pas transmissible à l’homme, a été détectée pour la première fois sur le territoire hexagonal le 29 juin dernier, en Savoie. Pour l’endiguer, il existe un protocole mis en place par l’État français : l'abattage systématique des cheptels touchés, la vaccination ciblée des bovins et des restrictions de circulation des troupeaux. Mais ce dispositif provoque la colère de certains éleveurs de l’Ariège. La Coordination rurale et la Confédération paysanne s'opposent, elles aussi, à l’abattage de troupeaux entiers. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, est ce lundi en déplacement en Haute-Garonne "afin de lancer la campagne de vaccination" d'un million de bêtes, et tenter de trouver une issue à cette crise sanitaire et politique.

À l’occasion de l’entrée en service du premier téléphérique urbain en Île-de-France, Xavier Mauduit revient sur l’histoire de trois lignes funiculaires construites à Paris au 19e siècle.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la "révolution des craies" en Slovaquie, symbole de la contestation contre Robert Fico.

Dernière modification le lundi, 15 décembre 2025 17:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 décembre 2025 - 17:01

Sur le même thème...

&quot;28 minutes&quot; lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

15 décembre 2025 - 17:01

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par…

15 décembre 2025 - 10:57 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...