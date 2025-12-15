"28 minutes" lundi 15 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 15 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 15 décembre 2025 :



Vincent Munier nous invite à contempler le spectacle de la nature dans nos forêts

Après sa quête de "La panthère des neiges" dans un film où il entraînait l'écrivain Sylvain Tesson à la recherche de cet animal fascinant, le photographe Vincent Munier signe un nouvel opus cinématographique sur la beauté du vivant non-humain. "Le chant des forêts" plonge le spectateur dans la brume et le silence des forêts vosgiennes, dont il est originaire. Avec son père, Michel, botaniste, et Simon, son fils, ce sont trois générations qui arpentent la forêt à l'affût des piverts, des chouettes ou encore du célèbre lynx. Le Grand Tétras, un oiseau qui peuplait les Vosges depuis 10 000 ans, a, lui, disparu à cause du réchauffement climatique.

Dermatose nodulaire : l’épidémie qui fait vaciller l’élevage français ?

Trois lettres ébranlent le monde agricole français : DNC, pour dermatose nodulaire contagieuse. Cette maladie qui touche les bovins et n’est pas transmissible à l’homme, a été détectée pour la première fois sur le territoire hexagonal le 29 juin dernier, en Savoie. Pour l’endiguer, il existe un protocole mis en place par l’État français : l'abattage systématique des cheptels touchés, la vaccination ciblée des bovins et des restrictions de circulation des troupeaux. Mais ce dispositif provoque la colère de certains éleveurs de l’Ariège. La Coordination rurale et la Confédération paysanne s'opposent, elles aussi, à l’abattage de troupeaux entiers. La ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, est ce lundi en déplacement en Haute-Garonne "afin de lancer la campagne de vaccination" d'un million de bêtes, et tenter de trouver une issue à cette crise sanitaire et politique.

À l’occasion de l’entrée en service du premier téléphérique urbain en Île-de-France, Xavier Mauduit revient sur l’histoire de trois lignes funiculaires construites à Paris au 19e siècle.

Marie Bonnisseau s’intéresse à la "révolution des craies" en Slovaquie, symbole de la contestation contre Robert Fico.