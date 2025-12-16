"28 minutes" mardi 16 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mardi 16 décembre 2025 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce mardi 9 décembre 2025 :



Philippe Boxho : chroniques mortelles à cœur ouvert

"Le cul et les écus." C’est la formule du Dr Philippe Boxho pour expliquer 80 % des meurtres : un amant, une maîtresse, des problèmes financiers et vous avez, dans quatre fois sur cinq, les motifs des crimes. Ce médecin légiste belge de 60 ans a exhumé les charniers du Kosovo en 1999, pratiqué plus de 3 000 autopsies et assisté à plus de 300 procès d’assises au cours de sa vie.

Dans son dernier livre, "La mort c’est ma vie" (éditions Kennes), il raconte la mort pour mieux éclairer la vie avec des anecdotes parfois dérangeantes et des histoires surprenantes.

Attentat à Sydney : une haine antisémite planétaire ?

Le 14 décembre, à Bondi, la plage la plus connue de Sydney, en Australie, au moins 15 personnes ont été tuées, âgées de 10 à 87 ans, et 42 blessées, dans une attaque terroriste antisémite perpétrée à l’occasion des célébrations de la fête juive de Hanoukka. Dan Elkayam, un Français de 27 ans, a d’ailleurs perdu la vie lors de cette attaque. Les deux assaillants étaient un père de 50 ans et son fils de 24 ans, le premier a été tué, le deuxième est dans un état critique. L’attaque semble "motivée par l’idéologie de l’État islamique", a affirmé le premier ministre australien, Anthony Albanese, selon les premiers éléments de l’enquête.

Depuis les massacres du Hamas le 7 octobre 2023, les actes antisémites ont fortement augmenté en Australie. Il y en a eu plus de 1 650 entre octobre 2024 et septembre 2025. Le gouvernement australien avait commandé un rapport pour lutter contre l’antisémitisme dans un pays qui compte 100 000 juifs soit 0,5 % de la population. La hausse des actes antisémites ne concerne pas seulement l’Australie mais aussi la France et de nombreux pays occidentaux.

Xavier Mauduit revient sur l’histoire du prix Nansen de l’agence de l’ONU pour les réfugiés qui vient d’être remis à un chef de village camerounais.

Marie Bonnisseau nous raconte le succès fou du Babybel aux États-Unis où il est considéré comme un "snacking sain".