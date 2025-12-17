recherche
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 17 décembre 2025, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Par Jean-Marc VERDREL
Publié mercredi 17 décembre 2025
Ce mercredi 17 décembre 2025 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Thème non communiqué

France 2 n'a pas présenté le contenu de ce numéro.

15:05 Femmes et humoristes : pourquoi ont-elles choisi de faire rire ?

Derrière les éclats de rire, se cachent souvent des blessures profondes, des parcours marqués par les épreuves, les doutes et les remises en question.

Faustine Bollaert reçoit Joséphine Draï, Nicole Ferroni, Noémie de Lattre et Charlotte Dhénaux qui nous partagent leur rapport à l'humour.

Noémie de Lattre dit "j'étais adulte à 5 ans" : elle a grandi auprès de parents séparés, en insécurité. Et pendant 40 ans, Noémie aura une amnésie traumatique, d'un viol subi à 5 ans. Une amnésie qui a eu des conséquences sur tous ses choix de vie, jusqu'à son métier de comédienne où elle peut être entendue !

Professeure agrégée de SVT, Nicole Ferroni se fait remarquer lors de ses passages dans l'émission "On n'demande qu'à en rire" sur France 2. Un premier pas qui lui permettra de quitter l'enseignement en 2011 pour se consacrer pleinement à l'humour et au théâtre !

À 30 ans, Charlotte Dhenaux a tout quitté pour réaliser son rêve : faire de la scène. Charlotte écrit des billets sur Twitter, et Philippe Croizon lui propose de faire des sketchs sur le handicap : un humour qui ose tout qui va vite être repéré !

Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 08:54
Publié dans Magazines, Mercredi
