"Les maternelles XXL" mercredi 17 décembre 2025, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 4

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 109
Mercredi 17 décembre 2025 à 19:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 4. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Les Maternelles XXL, c’est la maison qui s’agrandit. En passant sur France 4, l’émission iconique ouvre encore plus grand ses portes pour accueillir toutes les générations : jeunes parents, enfants, ados, grands-parents… et toutes les formes de famille.

Au sommaire mercredi 17 décembre 2025 :

  • Je porte les séquelles de l’alcoolisme de ma mère

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Prendre soin des petites quenottes
  • Tout schuss sans mettre le nez dehors !
  • Les risques et périls du trampoline
  • Au cœur d'une maternité écolo !
  • Le syndrome d’alcoolisation fœtale : un fléau évitable
  • Comment parler d’argent avec les enfants ?
  • Des jeunes contre le masculinisme
  • Les confidences de Titoff
  • Ma playlist de l’année.
Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 15:22
Suivez nous...