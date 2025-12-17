recherche
"C ce soir" mercredi 17 décembre 2025, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 17 décembre 2025 396
Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 17 décembre 2025 à 22:35 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 17 décembre 2025 :

Mercosur  La France piégée ?

Les invités de Karim Rissouli :

Anne-Sophie Alsif, économiste.

Anne-Cécile Suzanne, agricultrice.

Jean-Luc Demarty, ex-DG du Commerce extérieur de la Commission européenne.

Stéphane Galais, porte-parole de la Confédération paysanne.

François Purseigle, sociologue.

Thomas Ménagé, député RN du Loiret.

Dernière modification le mercredi, 17 décembre 2025 21:00
Publié dans Magazines
Suivez nous...