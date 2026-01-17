recherche
Magazines

"Appels d'urgence" : Face aux chauffards, policiers et gendarmes à l'assaut des fous du volant sur TFX lundi 19 janvier 2026

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 17 janvier 2026 93
"Appels d'urgence" : Face aux chauffards, policiers et gendarmes à l'assaut des fous du volant sur TFX lundi 19 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appel d'urgence" : « Face aux chauffards, policiers et gendarmes à l'assaut des fous du volant ».

Encore une triste année sur les routes de France ! L'année dernière, plus de 3 300 personnes sont décédées sur les routes, soit presque 10 personnes par jour. Malgré les multiples campagnes de prévention, la vitesse et l'alcool restent toujours et encore les causes principales des accidents mortels.

Alors pour lutter contre la délinquance routière, policiers et gendarmes partagent le même combat : traquer sans relâche les chauffards. Ça commence souvent par chasser leurs mauvaises habitudes au volant : téléphone, non port de la ceinture, défaut de permis ou d'assurance. Ça continue avec les contrôles d'alcoolémie et de vitesse.

En France, les délinquants de la route prennent de plus en plus de risques pour éviter les contrôles. Ça se termine donc souvent pour eux au commissariat de police en garde à vue.

Du nord au sud de la France, embarquez avec les policiers et les gendarmes... les anges gardiens de nos routes.

Dernière modification le samedi, 17 janvier 2026 13:32
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Lundi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Harcèlement sexuel au travail : l'affaire de tous&quot; sur T18 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

"Harcèlement sexuel au travail : l'affaire de tous" sur T18 lundi 19 janvier 2026 (vidéo)

17 janvier 2026 - 13:34

Sur le même thème...

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans &quot;Le monde de Jamy&quot; lundi 19 janvier 2026 sur France 5

Chauffage : comment réduire la facture ? Réponses dans "Le monde de Jamy" lundi 19 janvier 2026 sur France 5

17 janvier 2026 - 12:37

A ne pas manquer...

&quot;L'amour est dans le pré&quot; lundi 19 janvier 2026 sur M6, voici les 5 premiers agriculeurs de la saison 21 (vidéo)

"L'amour est dans le pré" lundi 19 janvier 2026 sur M6, voici les…

17 janvier 2026 - 13:10 L'amour est dans le pré

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...