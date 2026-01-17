"Appels d'urgence" : Face aux chauffards, policiers et gendarmes à l'assaut des fous du volant sur TFX lundi 19 janvier 2026

Lundi 19 janvier 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de revoir un numéro du magazine "Appel d'urgence" : « Face aux chauffards, policiers et gendarmes à l'assaut des fous du volant ».

Encore une triste année sur les routes de France ! L'année dernière, plus de 3 300 personnes sont décédées sur les routes, soit presque 10 personnes par jour. Malgré les multiples campagnes de prévention, la vitesse et l'alcool restent toujours et encore les causes principales des accidents mortels.

Alors pour lutter contre la délinquance routière, policiers et gendarmes partagent le même combat : traquer sans relâche les chauffards. Ça commence souvent par chasser leurs mauvaises habitudes au volant : téléphone, non port de la ceinture, défaut de permis ou d'assurance. Ça continue avec les contrôles d'alcoolémie et de vitesse.

En France, les délinquants de la route prennent de plus en plus de risques pour éviter les contrôles. Ça se termine donc souvent pour eux au commissariat de police en garde à vue.

Du nord au sud de la France, embarquez avec les policiers et les gendarmes... les anges gardiens de nos routes.