"C à vous" samedi 17 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 17 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

19:00 C à vous

41 boîtes de médicaments remboursées par an et par personne

Gérald Kierzek, médecin urgentiste, directeur médical de Doctissimo.

Christian Ranucci, l’affaire qui a traumatisé la France des années 70

Christophe Hondelatte, journaliste, animateur, et au théâtre dès le 20 janvier pour « L'affaire Christian Ranucci ».

La voix d'Henri IV reconstituée

Philippe Charlier, médecin légiste, anthropologue, archéologue, à l’origine de cette reconstitution.

20:00 C à vous, la suite

Chris Marques pour l’émission « Danse avec les stars » le 23 janvier sur TF1.

Fred Testot pour la série « Bêtes de Flic » vendredi 23 janvier sur France 2.

Faudel et Séverine Ferrer pour la tournée « I Gotta Feeling ».