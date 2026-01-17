"28 minutes" samedi 17 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 17 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Aysegul Sert, journaliste turco-américaine et professeure à l’école de journalisme de Sciences Po.

Gil Mihaely, historien et directeur de publication de la revue Conflits.

Juan Jose Dorado, correspondant espagnol à Paris.

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

La phase 2 du plan de paix à Gaza, une gageure ?

Mercredi 14 janvier, Donald Trump a annoncé entamer la deuxième phase de son plan de paix pour Gaza. Ce volet prévoit un retrait partiel des troupes israéliennes, la démilitarisation du Hamas, ainsi qu'une esquisse de reconstruction, supervisée par "une administration palestinienne technocratique transitoire", mais reste toutefois subordonnée à un "Conseil de la paix" dirigé par Donald Trump.

La France a-t-elle vraiment besoin d’un budget ?

Cette semaine, le premier ministre, Sébastien Lecornu, a écarté l’idée de faire voter le budget à l’Assemblée nationale la semaine prochaine. Il devrait alors être adopté soit par 49.3, soit par ordonnance, ce qui serait inédit sous la Ve République. Certains pays européens fonctionnent sans budget, à l’instar de l’Espagne, faute de majorité parlementaire.

Renaud Dély reçoit Aïda Asgharzadeh, comédienne, autrice, fille de parents iraniens exilés face aux dictatures consécutives du chah et des ayatollahs. Elle dévoile "Le dernier cèdre du Liban", une pièce qui explore la transmission entre une mère et sa fille, avec en toile de fond la guerre civile libanaise.

Valérie Brochard nous emmène chez nos chers voisins moldaves. Lundi 12 janvier, la présidente, Maia Sandu, a émis l'idée d'une "réunification" de son pays avec la Roumanie. Cette décision, loin d'être populaire en Moldavie, est une manière de revigorer sa demande d'adhésion à l'UE.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Reza Pahlavi. Héritier du chah d'Iran, exilé aux États-Unis, il entend devenir le visage des contestations iraniennes.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision coréenne, où la rencontre entre la première ministre japonaise et son homologue sud-coréen a fait grand bruit. Devant une batterie, les deux chefs d'États ont profité de l'événement pour "synchroniser la cadence" entre leurs nations face aux ambitions de la Chine.

Natacha Triou nous invite à méditer sur la disparition de la couleur dans nos quotidiens, absorbée par des goûts ternes.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.