"Les maternelles XXL" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 19 janvier 2026 :
- Grand prématuré, mon fils s’est battu pour vivre
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les vertus du yoga prénatal
- La vérité sur le vaginisme
- Un magazine sportif pour les jeunes
- On a testé la bricolo-thérapie !
- Reconnaitre la fameuse crise d’ado
- Télétravail ou présentiel, le casse-tête parental !
- Absentes ou vilaines, la vie des mères en photos
- Messmer hypnotise à nouveau la France.