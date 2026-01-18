recherche
"Les maternelles XXL" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 18 janvier 2026 183
"Les maternelles XXL" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Lundi 19 janvier 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire lundi 19 janvier 2026 :

  • Grand prématuré, mon fils s’est battu pour vivre

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Les vertus du yoga prénatal
  • La vérité sur le vaginisme
  • Un magazine sportif pour les jeunes
  • On a testé la bricolo-thérapie !
  • Reconnaitre la fameuse crise d’ado
  • Télétravail ou présentiel, le casse-tête parental !
  • Absentes ou vilaines, la vie des mères en photos
  • Messmer hypnotise à nouveau la France.
Suivez nous...