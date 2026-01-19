"Ça commence aujourd'hui" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 19 janvier 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Suicide du conjoint : comment vivre l'après...

Le suicide d'un conjoint est une épreuve inconcevable, un choc émotionnel profond qui bouleverse la vie de ceux qui restent. Il n'y a pas de mots pour exprimer la douleur d'une telle perte, mais il y a des chemins, des ressources et des témoignages qui peuvent aider à traverser l'indicible.

En compagnie de ses invités, Faustine Bollaert aborde un sujet difficile, mais crucial : comment faire face à l'immense vide laissé par un partenaire qui choisit de partir à travers l'acte ultime de désespoir.

15:05 Sa sœur a été victime d'un tueur en série



Faustine Bollaert reçoit sur le plateau deux femmes qui ont beaucoup souffert, mais qui restent extrêmement combatives. Elles confient leurs parcours et reviennent sur les tragédies qui ont bouleversé leurs vies : le meurtre de leur fille et de leur sœur.

Leurs récits sont marqués par la violence d’un tueur en série qui a pris la vie de la petite sœur d’Amélie, Elsa, et de Julie, la fille de Françoise. Un tueur qui porte les noms de Guy Georges et Pierre Bodein, surnommés respectivement le “tueur de l'Est parisien” et “Pierrot le Fou”. Ces deux criminels font partie des tueurs en série les plus tristement célèbres des cinquante dernières années. Leur nom reste gravé dans la mémoire collective, car ils ont terrorisé la France pendant de longues années, et leurs actes ont laissé des cicatrices indélébiles dans la vie de nos invités.

Que faut-il changer dans notre approche de la justice pour éviter que de tels drames se reproduisent ?