"Secrets d'Histoire - Alexandre Dumas, des héros et des femmes" sur France 3 mercredi 21 janvier 2026

Dans cet épisode inédit de "Secrets d’Histoire", diffusé mercredi 21 janvier 2026 à 21:10 sur France 3, Stéphane Bern vous invite à suivre la vie tumultueuse d’Alexandre Dumas.

Ses best-sellers comme « Le Comte de Monte-Cristo », « Les Trois Mousquetaires », ou « La Reine Margot » font partie des œuvres les plus lues dans le monde et les plus adaptées au cinéma et à la télévision. Stéphane Bern vous ouvre les portes de l’incroyable château que se fait construire l’écrivain au milieu du 19ème siècle et où à l’intérieur, plane encore l’âme de cet « ogre » de la littérature.

Alexandre Dumas va tout connaître… Les succès et les échecs, la ruine et la fortune. Il dépense sans compter, organise des réceptions aussi grandioses que ruineuses…

Sa vie sentimentale est aussi riche que l’œuvre qu’il laisse derrière lui. Ses conquêtes féminines sont nombreuses, les amantes se pressent pour l’écouter d’abord, et pour l’aimer très vite ensuite… Dumas les couvre de cadeaux, mais ne reste pas et il se vante d'avoir « de par le monde plus de 500 enfants ».

Extravagant, exubérant, Dumas agace… Son succès et sa popularité énervent la société de l’époque, qui voit en lui un grossier personnage.

Il subit le racisme, les moqueries, et les caricatures ne sont pas tendres. On l’accuse de plagiat et la rumeur dit qu’il exploite les idées et le talent d’une quarantaine de collaborateurs.

Dumas s’en moque, il avance et au même titre qu’il invente le drame romantique, il invente le métier de grand reporter à travers ses carnets de voyages, dans lesquels il raconte Saint-Pétersbourg, le Kremlin de Moscou, mais aussi Florence, Rome, Naples et la cité de Pompéi, dont il va diriger les fouilles pendant 3 ans.

Vous l’avez compris, la vie d’Alexandre Dumas est aussi palpitante que celle de ses héros. Elle est faite de rebondissements, de joies, de réussites, de plaisir, mais de fêlures aussi.

