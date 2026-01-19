"La grande librairie" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

Mercredi 21 janvier 2026 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Les invités de l'émission du mercredi 21 janvier 2026 :



Constance Debré pour son livre « Protocoles » (Flammarion)

Il existe des images de guerres, de famines, d’enfants en train de mourir. Il existe des images de la tuerie de Colombine, de l’assassinat de JFK, des avions rentrant dans les tours, des gens qui sautent des tours, des tours qui s’effondrent. Il existe des photos d’otages décapités en Syrie. Il n’existe aucune image d’un homme tué en application de la loi.

Tobie Nathan pour son livre « L’assassin du genre humain » (Stock)

Le lundi 18 mars 1946, au Palais de justice de Paris, s’ouvre le procès du docteur Marcel Petiot, accusé de vingt-sept assassinats mais dont il est permis de penser qu’il y en eût beaucoup d’autres. Prétendant appartenir à un réseau de résistants et faciliter l’évasion de familles juives, Petiot les dévalisait, les droguait, et les achevait. Ce procès ne fut pas seulement celui d’un criminel mystérieux, qui croyait aux forces du mal et à la puissance du Verbe, mais aussi celui d’une époque : la France de l’occupation, des délateurs et des profiteurs.

François Bégaudeau pour son livre « Désertion » (Verticales)

Comment Steve passe-t-il d'une petite ville côtière de France à Raqqa, au coeur de la boucherie syrienne ? On ne sait pas bien. Comme on ne sait pas, on raconte. On se lance dans une sorte d'enquête amicale trois décennies durant. Sur la frise de sa vie, on détermine un moment zéro. Les déconvenues scolaires. Les harcèlements divers. L'envie non consommée de plastiquer le collège. L'envie de faire le bien. Et à chacun de ces moments, il y a Mickaël, le petit frère. Ce qui concerne Mickaël concerne Steve, son presque jumeau, et tout est dans le presque.

Cécile Ladjali pour son livre « Repentir » (Actes Sud)

Le monde de Charlotte s'effondre quand elle apprend que son fils est un homme violent et un meurtrier. Écartelée entre aveuglement et effroyable vérité, Charlotte va devoir démêler le vrai du faux et affronter le mal dans sa double dimension. Dans l'ombre, une autre mère endeuillée, emprisonnée pour avoir vengé sa fille, exorcise sa propre douleur en portant la mémoire et le repentir de toute l'histoire. Chacune incarne ce que signifie transmettre, perdre un enfant ou porter la faute, mais toutes deux affrontent la même blessure : comment aimer quand le mal surgit au cœur de l'amour ?

Laure Heinich pour son livre « Avant la peine » (Flammarion)

Rebecca et Baptiste sont médecins. Ils forment un duo d’excellence depuis l’internat, et leur amitié s’écrit au travail comme en dehors. Jusqu’à ce soir où, dans l’intimité de la salle de garde, après avoir sauvé in extremis la vie d’un patient, quelque chose se passe. Quelque chose que Rebecca va nommer « viol » et Baptiste « relation consentie ». Rebecca porte plainte, Baptiste dément. Ce sera parole contre parole, la leur et celles de leurs avocats. Mais aussi, autour d’eux, celles de tous ceux que l’affaire éclabousse : leurs familles, leurs amis et le personnel hospitalier.