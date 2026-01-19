recherche
Magazines

"On n'est pas d'accord !" mercredi 21 janvier 2026 sur M6, voici les cas qui seront traités par Julien Courbet

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié lundi 19 janvier 2026 131
"On n'est pas d'accord !" mercredi 21 janvier 2026 sur M6, voici les cas qui seront traités par Julien Courbet

Jeudi 21 janvier 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 le 6ème numéro du magazine "On n'est pas d'accord". Voici les cas qui seront traités en plateau dans ce numéro.

Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Il les réunit sur le plateau et en public, écoute leurs arguments, envoie un enquêteur et consulte des experts.

Il propose alors un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Au programme :

L'enfer sous les fenêtres  Gabrielle et Joséphine contre José

Gabrielle et Joséphine affirment vivre un enfer depuis que José a repris le bar sous les fenêtres de leurs appartements respectifs. José, lui, se dit victime d’une campagne de déstabilisation menée par deux jeunes femmes qui veulent s’acheter une tranquillité impossible en plein centre-ville.

Douche froide et sang chaud  Julien contre Bruno

Une simple fuite de douche a dégénéré en conflit violent entre Julien, qui accuse l’artisan Bruno d’avoir saboté sa salle de bain et exige une rénovation totale, et Bruno, retraité, qui se dit victime d’un client agressif qui cherche à assouvir une forme de vengeance contre un petit artisan.

Danger au bout du jardin  Doriane et Pedro contre Valérie et Sylvain

Doriane et Pedro, jeunes parents, affirment que le terrain de leurs voisins retraités glisse et que le mur qui retient leur parcelle menace de s’effondrer. Ils dénoncent le mépris de Valérie et Sylvain qui, eux, rejettent toute responsabilité et soupçonnent le couple de vouloir obtenir un mur neuf.

Dernière modification le lundi, 19 janvier 2026 13:26
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Mercredi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

19 janvier 2026 - 12:47

Sur le même thème...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

19 janvier 2026 - 12:47

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 21 janvier 2026, les invités reçus par …

19 janvier 2026 - 12:47 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...