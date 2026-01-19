"On n'est pas d'accord !" mercredi 21 janvier 2026 sur M6, voici les cas qui seront traités par Julien Courbet

Jeudi 21 janvier 2026 à 21:10, Julien Courbet présentera sur M6 le 6ème numéro du magazine "On n'est pas d'accord". Voici les cas qui seront traités en plateau dans ce numéro.

Des Français en conflit se tournent vers Julien Courbet pour résoudre leurs différends. Il les réunit sur le plateau et en public, écoute leurs arguments, envoie un enquêteur et consulte des experts.

Il propose alors un choix : soit ils arrivent enfin à se mettre d’accord et à trouver une solution négociée entre eux ; soit c’est lui, Julien Courbet, qui dira, à la lumière des éléments dévoilés, qui a tort et qui a raison dans leur conflit.

Au programme :

L'enfer sous les fenêtres • Gabrielle et Joséphine contre José

Gabrielle et Joséphine affirment vivre un enfer depuis que José a repris le bar sous les fenêtres de leurs appartements respectifs. José, lui, se dit victime d’une campagne de déstabilisation menée par deux jeunes femmes qui veulent s’acheter une tranquillité impossible en plein centre-ville.

Douche froide et sang chaud • Julien contre Bruno

Une simple fuite de douche a dégénéré en conflit violent entre Julien, qui accuse l’artisan Bruno d’avoir saboté sa salle de bain et exige une rénovation totale, et Bruno, retraité, qui se dit victime d’un client agressif qui cherche à assouvir une forme de vengeance contre un petit artisan.

Danger au bout du jardin • Doriane et Pedro contre Valérie et Sylvain

Doriane et Pedro, jeunes parents, affirment que le terrain de leurs voisins retraités glisse et que le mur qui retient leur parcelle menace de s’effondrer. Ils dénoncent le mépris de Valérie et Sylvain qui, eux, rejettent toute responsabilité et soupçonnent le couple de vouloir obtenir un mur neuf.