Ce lundi 19 janvier 2026 à 17:30, France 5 vous proposera un nouveau numéro du magazine “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Invité du jour : Dominique Carlac'h, cheffe d'entreprise, membre du conseil exécutif du Medef, vice présidente d’ABGi France.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Général Jean-Paul Paloméros, ancien chef d’état-major, ancien commandant suprême de la transformation de l’OTAN.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.

Gallagher Fenwick, journaliste, spécialiste des questions internationales.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale à l'Université Catholique de Lille.

Marie Billon (en duplex de Londres), journaliste, correspondante à Londres pour RTL.

Le thème de l'émission :

Le ton se durcit entre les deux rives de l’Atlantique. En colère après le déploiement de personnel militaire européen la semaine dernière au Groenland, dans le cadre d’exercices de reconnaissance demandés par le Danemark, Donald Trump a menacé samedi d’imposer, dès le 1er février, de nouveaux droits de douane à une série de pays européens « jusqu’à la vente totale du Groenland ». Le président américain, qui a écarté l’option de la force militaire pour l’instant, brandit donc une nouvelle fois la menace d’une hausse des taxes pouvant atteindre 25 % sur l’ensemble des exportations vers les États-Unis en provenance du Danemark, de la Norvège, de la Suède, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas et de la Finlande.

Dans la foulée, les pays menacés ont signé une déclaration dimanche confirmant leur engagement aux côtés du Danemark. En France, le chef de l’État, qui a été « toute la journée en contact avec ses homologues européens », a fait savoir qu’il comptait demander « l’activation de l’instrument anti-coercition » de l’UE en cas de nouveaux droits de douane américains sur les produits européens. Cet outil, dont la mise en œuvre requiert la majorité qualifiée des pays de l’UE, permet, entre autres, le gel de l’accès aux marchés publics européens ou le blocage de certains investissements.

Giorgia Meloni, en déplacement à Séoul, a, pour sa part, affirmé avoir parlé à Donald Trump pour lui notifier l’« erreur » que constituaient, selon elle, ces menaces de surtaxes, que le ministre néerlandais des Affaires étrangères, David van Weel, a qualifiées d’« incompréhensibles » et d’« inappropriées ». « C’est du chantage. Ce qu’il (Trump) fait en ce moment est du chantage », a asséné David van Weel, tandis que son homologue irlandaise, Helen McEntee, a évoqué des menaces « totalement inacceptables et profondément regrettables ».

Les dirigeants européens doivent se réunir ce jeudi 22 janvier lors d’un sommet extraordinaire pour décider de la riposte. Mais, d’ores et déjà, les principaux groupes du Parlement européen ont décidé de ne pas ratifier l’accord commercial signé cet été par Ursula von der Leyen avec Donald Trump. Parallèlement, les discussions se poursuivent à plusieurs niveaux : Paris et Berlin devaient tenter de coordonner leur réponse ce lundi à Berlin, où leurs ministres de l’Économie se retrouvent. Les discussions devraient ensuite se déplacer à Davos, grand-messe du libre-échange, à laquelle Donald Trump participera ce mercredi pour la première fois.

Alors, jusqu’où ira l’escalade entre les États-Unis et l’Europe ? Quelle sera la riposte européenne ? Que va faire l’Italie de Giorgia Meloni, qui tente depuis des semaines de préserver son alliance privilégiée avec le président américain sans s’isoler en Europe ?

