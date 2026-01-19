"28 minutes" lundi 19 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce lundi 19 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Au sommaire ce lundi 19 janvier 2026 :

"Made in France" : la pièce qui met en scène la survie d'une usine

"Made in France" traite d’un enjeu économique et social qui agite le débat public français depuis plusieurs années : la désindustrialisation. Cette pièce de théâtre écrite et mise en scène par Samuel Valensi, accompagné de Paul-Éloi Forget, est jouée jusqu’à la fin du mois d’avril au théâtre de la Renaissance. Elle évoque le destin d’Émile, un détenu bénéficiant d’une peine aménagée, qui souhaite travailler en usine la journée. Mais, à peine arrivé sur le site, il apprend sa fermeture. S’engage alors un combat syndical acharné...

Samuel Valensi est l'invité d'Élisabeth Quin.

Groenland : quel prix les Européens sont-ils prêts à payer ?

Après le déploiement de militaires européens au Groenland, territoire autonome danois convoité par Donald Trump, les tensions avec le président américain sont montées d’un cran. Le locataire de la Maison-Blanche a ciblé les huit pays européens qui "se sont rendus au Groenland dans un but inconnu" en les menaçant d’une surtaxe de 10% à partir du 1er février. Un sommet extraordinaire des 27 devrait se tenir cette semaine pour répondre à cette offensive économique américaine. Roland Lescure, ministre de l’Économie, se rend ce lundi à Berlin pour rencontrer son homologue allemand, afin de défendre l’activation de l’instrument anti-coercition de l’Union européenne. Cet outil commercial puissant, encore jamais utilisé, permet de limiter les importations provenant d’un pays, l’accès à certains marchés publics et de bloquer certains investissements.

Alors que le piton de la Fournaise est entré en éruption sur l’île de la Réunion, Xavier Mauduit nous raconte l’histoire de deux expéditions à la découverte de ce volcan, en 1768 et 1801.

Avec Marie Bonnisseau, direction la Corée du Nord, pour s’intéresser à Kim Ju-ae, la fille de Kim Jong-un.