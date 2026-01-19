"C ce soir" lundi 19 janvier 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Lundi 19 janvier 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du lundi 19 janvier 2026 :

Groenland • L'Europe peut-elle faire plier Trump ?

Le coup de force de Donald Trump au Vénézuela et ses conséquences, 3 jours après l’arrestation spectaculaire du président Nicolas Maduro…

Après la sidération, vient le temps du débat : Faut-il avant tout se « réjouir » de l’arrestation d’un dictateur ou s’indigner de l’attaque d’un État souverain en dehors de tout cadre légal ?

Nouveau colonialisme inquiétant ou simple défense des intérêts américains ?

Pour en débattre en plateau, Karim Rissouli reçoit :

Gilles Gressani, cofondateur de la revue Le Grand Continent.

Tara Varma, chercheuse, directrice au German Marshall Fund.

Gérard Araud, ex-ambassadeur de France aux États-Unis et à l’ONU.

François Chimits, économiste.