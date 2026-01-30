recherche
"Quotidien" vendredi 30 janvier 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Par Jean-Marc VERDREL
Publié vendredi 30 janvier 2026
Yann Barthès vous donne rendez-vous ce vendredi 30 janvier 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

A chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus vendredi 30 janvier 2026 :

Invités en attente de confirmation par la chaine. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45 dès que nous aurons reçu les informations.

Dernière modification le vendredi, 30 janvier 2026 16:57
