"Les rencontres de 20h30" avec Cléo, jeune garde du tennis fauteuil, ce 30 janvier 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié vendredi 30 janvier 2026 144
Au sommaire des "Rencontres de 20h30" ce vendredi 30 janvier 2026 sur France 2, le portrait de Cléo une adolescente de 15 ans dont le parcours est marqué par la résilience.

Chaque vendredi, après le 20H de France, le magazine "Les rencontres de 20h30", présenté par Laurent Delahousse, propose des portraits de Français au parcours inspirant. Un regard décalé sur des rencontres marquantes.

Le rêve de Cléo

"Les rencontres de 20h30" sont allées à la rencontre de Cléo, une jeune fille de 15 ans qui a vu sa vie bouleversée en 2015, après un accident. Fauchée par une voiture alors qu’elle faisait les courses avec sa mère et son frère sur le marché de leur ville, Cléo, âgée de trois ans à l’époque, a été amputée d’une jambe...

Après le traumatisme, il a fallu réapprendre à marcher et surmonter le regard des autres. Des difficultés qu’elle parvient à surmonter grâce, notamment, à sa rencontre avec Pauline Déroulède, joueuse de tennis fauteuil qui a participé aux Jeux paralympiques en 2024, victime d’un accident similaire à celui de Cléo. Elle lui a communiqué sa passion pour ce sport. Une vraie respiration pour la jeune fille, et un nouveau rêve : devenir un jour, elle aussi, championne de tennis fauteuil.

Une rencontre signée Florence Helleux, Smain Belhadj et Vincent Rochefeuille.

Dernière modification le vendredi, 30 janvier 2026 17:03
