"Quelle époque !" samedi 31 janvier 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

Samedi 31 janvier 2026 à 22:45, Léa Salamé présentera sur France 2 un nouveau numéro de “Quelle époque !”. Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

"Quelle époque !" c'est le talk-show spectaculaire, drôle et festif, du samedi soir sur France 2. Une émission de société et de divertissement, qui va raconter notre époque et interroger notre société.

Parce que notre époque est traversée par de profondes transformations, de grandes fractures et des débats idéologiques majeurs. Parce que notre société est marquée par une jeunesse en mutation, des personnalités fortes, de nouveaux modes de vie et une créativité débordante ! "Quelle époque !" est un lieu de rencontres et de débats.

“Quelle époque !” c'est un lieu de rencontres entre les personnalités qui marquent l’actualité culturelle, sociétale, politique ou médiatique, dans la vie réelle comme sur les réseaux sociaux.

Samedi 31 janvier 2026, Léa Salamé reçoit : Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Jean-Luc Reichmann, Ahmed Sylla, Maryse Burgot, David Pujadas, Sébastien Tellier, Véronika Loubry et Matthieu Stefani.

Marie Leonardi pour son spectacle « Mauvaise graine ».

Pour cette nouvelle saison, Léa Salamé est accompagnée de Paul et Guillaume de Saint Sernin, Charlotte Dhenaux et Hugo Clément.