"13h15 le samedi" : Thiphaine Véron, la quête d'un frère, ce 31 janvier 2026 sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 198
Ce 31 janvier 2026, le magazine "13h15 le samedi" sur France 2 retrace le combat acharné de la famille de Tiphaine Véron, une Française disparue au Japon depuis juillet 2018.

Cette semaine, le magazine "13h15 le samedi" a suivi le frère de Thiphaine Véron jusqu'au Japon, où elle a disparu en 2018. Sa famille tente désespérément de relancer les investigations après la découverte de nouveaux indices.

Qu’est devenue Tiphaine Véron ? Cette touriste française de 36 ans, assistante de vie scolaire à Poitiers, a disparu en juillet 2018 au Japon. Elle avait fait étape à Nikko, ville connue pour ses temples et ses paysages montagneux à une heure au nord de Tokyo. Selon les autorités sur place, elle aurait fait une chute dans une rivière de la ville.

Une version des faits contredite par de nouveaux indices

Mais pour ses proches, et notamment son frère, il demeure trop de zones d’ombre et les derniers indices semblent contredire cette version des faits.

"13h15 le samedi" a suivi Damien Véron au Japon, où il tente de faire entendre sa voix dans l’espoir de relancer les investigations.

Un reportage d’Aude Rouaux, Benjamine Jeunehomme et Gaël Pouvreau / Grand Angle Productions.

