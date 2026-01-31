"Appels d'urgence" en immersion avec les motards de Paris, lundi 2 février 2026 sur TFX

Lundi 2 février 2026 à 21:10 sur TFX, Hélène Mannarino vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Appels d'urgence" : « Motards de Paris : ça chauffe sur le périph ».

On les surnomme : "Les motards de la loi". Chauffards, taxis clandestins, courses-poursuites... C'est le quotidien à 100 à l'heure des motards de la Police de Paris !

Chaque jour, ces 200 policiers assurent 500 interventions en moyenne dans la capitale. Du quartier chic des Champs-Elysées aux quais de Seine, ils surveillent le cœur de la ville lumière toute la journée. Et ici, faire respecter la loi n'est pas toujours une partie de plaisir ! Car les "chauffards" parisiens sont souvent à la hauteur de leur réputation... arrogants et pas franchement commodes !

Taxis clandestins qui transportent illégalement des touristes, conducteurs qui prennent le périphérique pour un circuit de Formule 1, refus d'obtempérer de la part de simples cyclistes... Embarquez avec les motards "de la loi"...