"Les visages du crime" : les affaires Magalie Part & Stéphane Dieterich sur NOVO 19 lundi 2 février 2026

Lundi 2 février 2026 à partir de 21:10, NOVO 19 vous proposera de revoir deux épisodes de la série documentaire "Les visages du crime" consacrés aux affaires

Cette série documentaire vous propose de découvrir des faits divers marquants, des enquêtes qui ont défrayé la chronique, analysées à travers le regard et les motivations de ceux qui y ont été mêlés.

Volet 1 • L'affaire Magalie Part

La disparition de Magalie Part, âgée de 19 ans, est signalée le 26 mars 2001 dans le Pays de Gex. Son corps est retrouvé avec de multiples traces de coups et des fractures, à demi calciné au pied du Vuache sur la commune de Vulbens dans l’Ain le lendemain.

25 ans après sa disparition, l’affaire n’est toujours pas résolue et depuis 2024, le pôle judiciaire des cold cases à Nanterre s'est emparé de l'affaire.

Volet 2 • L'affaire Stéphane Dieterich

Le 5 juillet 1994, le corps sans vie de Stéphane Dieterich, un étudiant aussi discret que brillant, est retrouvé sur un chemin forestier près de Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. Le vingtenaire est partiellement dévêtu et a été poignardé à plusieurs reprises. La veille, Stéphane avait quitté le domicile de ses parents pour rejoindre un ami.

Dix ans après le meurtre, un témoignage bouleverse l'enquête.