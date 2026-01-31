recherche
Magazines

"C à vous" samedi 31 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 122
"C à vous" samedi 31 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 31 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 31 janvier 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

100e anniversaire de la naissance de Valéry Giscard d'Estaing

Alain Duhamel revient sur ses années en politique.

Coma, reconstruction, parcours de résilience : le quotidien d'une grande brûlée

Julie Bourges, porte-parole et présidente de l’association Douze février.

20:00 C à vous, la suite

Charlotte Casiraghi pour le livre : « La fêlure » aux éditions Juillard

Arthur pour le retour de « Qui veut gagner des millions » mardi 3 février à 21:10 sur TF1.

Rebecca Marder et Pascale Arbillot pour la série « Les lionnes » sur Netflix.

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 13:56
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...