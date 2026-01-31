"C à vous" samedi 31 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 31 janvier 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
100e anniversaire de la naissance de Valéry Giscard d'Estaing
Alain Duhamel revient sur ses années en politique.
Coma, reconstruction, parcours de résilience : le quotidien d'une grande brûlée
Julie Bourges, porte-parole et présidente de l’association Douze février.
20:00 C à vous, la suite
Charlotte Casiraghi pour le livre : « La fêlure » aux éditions Juillard
Arthur pour le retour de « Qui veut gagner des millions » mardi 3 février à 21:10 sur TF1.
Rebecca Marder et Pascale Arbillot pour la série « Les lionnes » sur Netflix.