"C à vous" samedi 31 janvier 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 31 janvier 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 31 janvier 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

100e anniversaire de la naissance de Valéry Giscard d'Estaing

Alain Duhamel revient sur ses années en politique.

Coma, reconstruction, parcours de résilience : le quotidien d'une grande brûlée

Julie Bourges, porte-parole et présidente de l’association Douze février.

20:00 C à vous, la suite

Charlotte Casiraghi pour le livre : « La fêlure » aux éditions Juillard

Arthur pour le retour de « Qui veut gagner des millions » mardi 3 février à 21:10 sur TF1.

Rebecca Marder et Pascale Arbillot pour la série « Les lionnes » sur Netflix.