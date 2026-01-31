"Les Rencontres du Papotin" avec Orelsan samedi 31 janvier 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 31 janvier 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du chanteur Orelsan.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Orelsan face à la rédaction du Papotin

Artiste incontournable de la scène musicale française, Orelsan a su imposer un univers singulier, mêlant lucidité, autodérision et sensibilité.

Dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, son univers et ses textes ont largement inspiré les journalistes de la rédaction.

Une émission joyeuse et créative, faite d’échanges sincères et de regards croisés sur l’art, la vie et l’écriture.

Extrait vidéo

Et vous, pourquoi vous aimez le rap ? Orelsan se confie sur sa rencontre avec ce genre musical.