recherche
Magazines

"Les Rencontres du Papotin" avec Orelsan samedi 31 janvier 2026 sur France 2 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 31 janvier 2026 104
"Les Rencontres du Papotin" avec Orelsan samedi 31 janvier 2026 sur France 2 (vidéo)

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 31 janvier 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre du chanteur Orelsan.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Orelsan face à la rédaction du Papotin

Artiste incontournable de la scène musicale française, Orelsan a su imposer un univers singulier, mêlant lucidité, autodérision et sensibilité.

Dans ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, son univers et ses textes ont largement inspiré les journalistes de la rédaction.

Une émission joyeuse et créative, faite d’échanges sincères et de regards croisés sur l’art, la vie et l’écriture.

Extrait vidéo

Et vous, pourquoi vous aimez le rap ? Orelsan se confie sur sa rencontre avec ce genre musical.

Dernière modification le samedi, 31 janvier 2026 14:04
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Samedi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05

Sur le même thème...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05

A ne pas manquer...

&quot;66 Minutes&quot; dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

"66 Minutes" dimanche 1er février 2026 sur M6, sommaire du magazine

31 janvier 2026 - 14:05 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...