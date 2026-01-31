Les invités de "Chez Ruquier" sur T18 samedi 31 janvier 2026

Samedi 31 janvier 2026 à 19:25, Laurent Ruquier présentera sur T18 un nouveau numéro de "Chez Ruquier", un nouveau magazine sur l'actualité culturelle.

Chaque samedi à 19:25 sur T18, Laurent Ruquier accueille les figures incontournables et les nouveaux visages du cinéma, de la musique, de la littérature, du spectacle vivant et des arts plastiques.

Autour de lui, ils débattent, s'amusent et partagent ce qui fait battre le cœur de la culture aujourd'hui.

Qui sont les invités de Laurent Ruquier ?

Cette semaine, Laurent Ruquier reçoit :

Jean Robert-Charrier, metteur en scène, directeur de théâtres.

Marie-Claude Pietragalla, danseuse et chorégraphe.

Michel Cymes, médecin.

Philippe Lacheau, acteur et réalisateur.

Olivia Elkaim, journaliste et romancière.

Richard Orlinski, artiste.