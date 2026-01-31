"28 minutes" samedi 31 janvier 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 31 janvier 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce vendredi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Isabelle Durant, présidente du think tank Friends of Europe et experte au Conseil des Droits de l’Homme,

Daniel Borrillo, juriste, professeur à l’université Paris-Nanterre,

Marianna Perebenesiuk, journaliste franco-ukrainienne indépendante,

Pierre Kroll, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Des pertes humaines sans précédent depuis 1945 en Europe : jusqu’où est prêt à aller Poutine ?

Débutée il y a bientôt quatre ans, la guerre en Ukraine aurait fait 1,8 million de victimes, morts, blessés et disparus compris, dans les deux camps, selon le think tank américain, "Center for Strategic and International Studies". Ils font état de 1,2 million de victimes russes (dont 300 000 morts) et 500 000 à 600 000 ukrainiennes (dont 100 à 140 000 morts). Du jamais vu aux portes de l'Europe depuis 1945.

Immigration : faut-il régulariser en masse comme en Espagne ?

En Espagne, près de 500 000 sans-papiers pourraient être régularisés d'ici la fin de l'année. Le gouvernement espagnol croit en l'immigration pour relancer et maintenir la croissance économique du pays. La France doit-elle s’inspirer de l’Espagne ? "Évidemment non" a répondu le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez.

Renaud Dély reçoit Pierre Lapointe, auteur, compositeur, interprète canadien, qui sort une réédition de son dernier album "10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé". Confronté à la dépression très jeune, il prend conscience de la mort et choisit la musique pour que sa trace soit immortelle.

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins anglais où, à la suite de l'annonce d'une hausse de la taxe foncière par le parti travailliste, les propriétaires de pubs ont interdit leurs bars aux députés du parti. Le gouvernement a reculé cette semaine.

Olivier Boucreux décerne le titre d'employé de la semaine à Tom Homan. "Le tsar des frontières" a été choisi par Donald Trump pour remplacer Gregory Bovino pour "apaiser" la situation à Minneapolis.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision américaine. Jamais nous n’avons été aussi proches d’un cataclysme planétaire. C’est en tout cas ce que prédit la fameuse "horloge de l’apocalypse", revue chaque année par un comité de scientifiques.

Julia Van Aelst nous invite à méditer sur le dégoût. Grâce aux enfants, les parents seraient plus résistants face aux situations jugées "dégoûtantes"... À méditer.

Enfin, ne manquez pas Dérive des continents de Benoît Forgeard.