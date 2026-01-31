"C dans l'air" samedi 31 janvier 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce samedi 31 janvier 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce samedi 31 janvier 2026, Aurélie Casse reçoit Philippe Collin, animateur de radio et producteur du podcast "L’épopée de Lady Liberty" sur France inter.

140 ans après son inauguration et 250 ans après la naissance des Etats-Unis, cette série documentaire est également l'occasion de discuter de ce symbole de l'Amérique né d'une idée française, qui catalyse aujourd'hui les crispations autour de la notion de liberté, ravivées sous la présidence Trump.

Du "Gilded Aged" à aujourd'hui, en passant par les deux guerres mondiales, le krakh de 1929, la politique du New deal, la Guerre froide, celle du Vietnam, ou encore le 11 septembre, "Lady Liberty" a traversé les époques. Elle eut aussi été un temps une figure de protection pour les migrants. D'ailleurs le poème d'Emma Lazarus apposé en 1903 sur son piédestal proclame : ". "Donne-moi tes pauvres, tes exténués, Tes masses innombrables aspirant à vivre libres, Le rebus de tes rivages surpeuplés, Envoie-les moi, les déshérités, que la tempête me les rapporte Je dresse ma lumière au-dessus de la porte d’or !"

Philippe Collin reviendra également sur la naissance de ce colosse, pensé par l'intellectuel français Edouard de Laboulaye et le sculpteur Auguste Bartholdi, rejoints par le célèbre architecte Gustave Eiffel. Ce cadeau français au peuple américain ne fut pas une mince affaire à financer : d'ingénieuses et novatrices campagnes marketing furent mises en œuvre pour faire appel aux dons.

17:45 "C dans l'air"

Les experts invités :

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Alain Bauer, essayiste, professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers.

Amy Greene, politologue, experte associée à l’Institut Montaigne.

Le thème de l'émission :

Trump : les nouvelles révélations du dossier Epstein

C'est un feuilleton qui n'a pas fini de passionner les États-Unis. Le numéro deux du ministère de la justice américain, Todd Blanche, a annoncé vendredi la publication de « plus de 3 millions de pages » supplémentaires « du dossier Epstein », dont « plus de 2 000 vidéos et 180 000 images ». La publication s'inscrit dans une loi votée par le Congrès qui force le gouvernement à publier le dossier, malgré la réticence de Donald Trump, ancien ami du sulfureux homme d'affaire newyorkais, décédé en prison. Ces derniers mois, le président américain, qui avait promis de faire la lumière sur le scandale, n'a cessé de changer de position. D'abord favorable à la publication, il s'est ensuite rétracté, allant jusqu'à menacer sa ministre de la justice Pam Bondi, qui prenait le dossier un peu trop à cœur.

Autre inquiétude pour Donald Trump, l'inflation qui stagne à 2,7 %, bien au-dessus de la cible des 2 % fixée par la Réserve fédérale américaine. Son président, Jerome Powell, est d'ailleurs régulièrement ciblé par la Maison Blanche qui lui reproche de ne pas faire baisser les taux directeurs. Malgré trois baisses d’un quart de point fin 2025, les prix de l'énergie se sont envolés sur les douze derniers mois : + 6,7 % pour l'électricité et 10,8 % pour le gaz. En plus de cette hausse des prix, Donald Trump doit gérer les émeutes contre ICE à Minneapolis, où deux Américains ont été tués par des agents de police ces dernières semaines. Plusieurs milliers d'Américains ont manifesté hier, à Minneapolis, pour protester contre la violence des opérations.

Sur le plan International, Donald Trump continue de mettre la pression sur l'Iran après la répression sanglante des manifestations contre le régime islamique. Le président américain applique sa méthode préférée : mettre la pression sur son adversaire pour le pousser à la négociation. Après avoir annoncé cette semaine l'envoi d'une "énorme armada" dans le Golfe persique, le locataire de la Maison Blanche a assuré vendredi que l’Iran « veut conclure un accord » avec les Etats-Unis. Washington veut notamment pousser Téhéran à abandonner son programme d'enrichissement d'uranium, un sujet hautement sensible.

Que contiennent les nouveaux documents publiés par la Maison Blanche sur l'affaire Epstein ? Pourquoi l'inflation américaine est devenue une inquiétude majeure pour Donald Trump ? Et le président peut-il faire céder l'Iran ?

