"Beau Geste" dimanche 1er février 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 148
Dimanche 1er février 2026 à 22:45, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Cette semaine, Pierre Lescure rencontre Karin Viard et Oulaya Amamra à l'occasion de la sortie du film « La Maison des femmes » le 4 mars 2026 au cinéma.

Pierre Lescure sera aux côtés de Jean-Pascal Zadi et de Raphaël Quenard à l'occasion de la sortie du film « Le rêve américain » le 18 février 2026.

Dans son « Petit Beau Geste », Alexandra Boquet se fait une soirée entre copines avec l'actrice Thaïs Alessandrin qui retrouve Sophie Marceau dans « LOL 2.0 » le 11 février au cinéma.

Beau geste vous emmènera dans les coulisses du travail d'une cheffe décoratrice qui crée de toutes pièces un bidonville pour les besoins du prochain film de Mounia Meddour.

Beau Geste vous fera découvrir la comédienne Anyier Anei qui joue aux côtés d'Angelina Jolie dans « Coutures » le 18 février 2026 au cinéma.

Beau Geste reviendra sur 50 ans de classement X avec Brigitte Lahaie. Entre scandales et polémiques, la France des années 70 tremblait de plaisir.

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 11:56
