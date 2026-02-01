"Non élucidé" : L'affaire Marie-Hélène Audoye, mardi 3 février 2026 sur T18

Mardi 3 février 2026 à 20:55, T18 rediffusera le numéro de la collection documentaire "Non élucidé" consacré à l'affaire Marie-Hélène Audoye,l'un des cold cases les plus mystérieux de la Côte d'Azur.

Marie-Hélène Audoye est une jeune femme de 22 ans, lorsqu'elle est portée disparue en 1991 sur la Côte d'Azur.

Le 21 mai 1991, Marie-Hélène Audoye, représentante de commerce en pharmacie, disparaît alors qu'elle effectue une tournée professionnelle. Elle est vue pour la dernière fois à Monaco vers 14h30, où elle laisse un mot dans une pharmacie indiquant : « Je repasse la semaine prochaine. Bisous. »

Elle devait ensuite prendre la route vers Gap et Briançon à bord de sa voiture, une Renault Supercinq blanche. Depuis ce jour, ni la jeune femme, ni son véhicule n'ont été retrouvés.

31 ans après, le dossier de la disparition de Marie-Hélène Audoye a été rouvert.

Annie Audoye, la mère de Marie-Hélène, continue de se battre pour obtenir la vérité. Elle a consacré une partie de sa vie à centraliser les documents d'enquête et à médiatiser l'affaire pour susciter de nouveaux témoignages.