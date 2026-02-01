Sommaire de "Ça se discute" mardi 3 février 2026 sur RMC Life avec Estelle Denis

Mardi 3 février 2026 à 21:10, Estelle Denis présentera sur RMC Life un nouveau numéro de "Ça se discute" dont le thème sera : « Anorexie, boulimie, troubles alimentaires : ils mettent leur vie en danger ».

Retrouvez "Ça se discute" pour une grande soirée autour d’un long reportage sur un thème de société, suivi d’échanges en plateau. Estelle Denis questionnera ses invités sur leurs choix de vie, accompagnée d’un spécialiste pour informer et conseiller. Une célébrité sera grand témoin et un ancien invité racontera son parcours depuis sa première venue.

Anorexie, boulimie, troubles alimentaires : ils mettent leur vie en danger

Manger, ce geste en apparence simple, synonyme de plaisir et de convivialité pour la plupart des Français, est un véritable casse-tête pour nos invitées. Anorexie, boulimie, hyperphagie… En France, on estime que près d'un million de personnes en souffrent. Des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes : personne n'est à l'abri. Ces troubles peuvent détruire des vies, mais il faut le rappeler : on peut s'en sortir. C'est un combat souvent long et difficile, mais un combat qui peut être gagné.

Estelle Denis accueillera sur le plateau plusieurs femmes et une famille qui ont accepté de partager leur histoire avec sincérité.

Lilou, 19 ans, se bat contre l'anorexie depuis cinq ans. Elle raconte son quotidien, ses peurs, mais aussi les petites victoires qui lui permettent d'avancer.

Mathilda, 32 ans, souffre d'hyperphagie boulimique. À bout de forces, elle participe à un stage qu'elle considère comme une dernière chance de se libérer enfin de ce trouble envahissant.

Édith, elle, s'exprime en tant que mère. Son fils Baptiste, 14 ans, est atteint d'un trouble sévère de l'oralité alimentaire, encore méconnu et souvent mal compris, qui pèse autant sur l'enfant que sur toute la famille.

Rachel, 28 ans, témoigne quant à elle d'une maladie peu connue du grand public : la diaboulimie. Elle raconte l'errance médicale, le silence et la difficulté de se faire entendre.

Enfin, Aurore apporte une lumière particulière. Après dix années de boulimie, elle a réussi à s'en libérer. Son témoignage évoque le combat, mais surtout l'après : la reconstruction, l'apaisement et la possibilité d'un avenir différent.

Les invités livreront leur histoire avec pudeur et sincérité, sous le regard bienveillant du grand témoin de l'émission, la comédienne Fabienne Carat.

Extrait vidéo

Edith est complètement désemparée face aux troubles de son fils Baptiste, qui a du mal à s’alimenter !