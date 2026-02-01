recherche
Sommaire de "20h30 le dimanche" ce 1er février 2026 avec Laurent Delahousse sur France 2

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026 203
Dimanche 1er février 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 1er février 2026 :

Face à l'écran Michèle Laroque

Depuis près de quarante ans, Michèle Laroque mène sa carrière avec la même envie qu’à ses débuts. Que ce soit sur grand écran, sur les planches ou en tant que réalisatrice, la comédienne est plébiscitée pour son talent et sa capacité à faire rire.

Elle est l’affiche de la saison 5 de la série Emily in Paris et de L’Infiltrée, le premier film d’Ahmed Sylla en salle le 11 février.

Le club 20:30 A-t-on les moyens de reprendre le contrôle de nos vies, de vivre mieux avec nos fêlures et d’éloigner les passions tristes d’une époque ?

Pour répondre à ces questions, Laurent Delahousse recevra :

Charlotte Casiraghi, philosophe et autrice,

Alessandra Sublet, autrice d’un premier roman, Toi que je n'attendais plus (éd. Robert Laffont),

Christophe André, médecin psychiatre spécialisé dans le traitement et la prévention des troubles émotionnels, auteur de nombreux ouvrages sur cette thématique.

Dernière modification le dimanche, 01 février 2026 15:32
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
