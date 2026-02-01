recherche
"Bonjour ! Avec vous" lundi 2 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 1 février 2026
"Bonjour ! Avec vous" lundi 2 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Lundi 2 février 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 2 février 2026 :

La voiture neuve est-elle devenue un luxe ?

Les ventes de voitures neuves sont en chute libre... 

Notre baguette est-elle en danger ?

De plus en plus de boulangeries ferment dans toute la France ! Concurrence du pain industrielle, nouvelles habitudes alimentaires…

Également au sommaire, les news à ne pas manquer et qui font du bruit :

  • Payer les français pour qu’ils fassent des bébés...
  • Xavier Bertrand et ses régimes…

Mais aussi le bien-être avec Sandrine Arcizet et l’info People avec Julie Tome.

Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous

Suivez nous...