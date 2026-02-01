"Bonjour ! Avec vous" lundi 2 février 2026 sur TF1, sommaire de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 2 février 2026 :
La voiture neuve est-elle devenue un luxe ?
Les ventes de voitures neuves sont en chute libre...
Notre baguette est-elle en danger ?
De plus en plus de boulangeries ferment dans toute la France ! Concurrence du pain industrielle, nouvelles habitudes alimentaires…
Également au sommaire, les news à ne pas manquer et qui font du bruit :
- Payer les français pour qu’ils fassent des bébés...
- Xavier Bertrand et ses régimes…
Mais aussi le bien-être avec Sandrine Arcizet et l’info People avec Julie Tome.
Christophe Beaugrand attend tous vos messages ici : https://www.tf1info.fr/bonjour-avec-vous