"Les maternelles XXL" lundi 2 février 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 2 février 2026 :
- J’ai accouché de jumelles siamoises
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Naissance : comment se préparer dans l’eau ?
- Quelles positions adopter pendant le travail ?
- La vérité sur les règles abondantes
- CM1-CM2 : au cœur d’une classe double niveau
- Un conseil de famille : à quoi ça sert ?
- La famille des années 90, c’était mieux avant ?
- Le bisou magique anti-bobo, ça marche ?
- Alex Goude, son enfance, sa famille.