"Ça commence aujourd'hui" lundi 2 février 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce lundi 2 février 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 L'IA est au coeur de ma vie

L’intelligence artificielle n’est plus un concept futuriste : elle est dans nos téléphones, nos voitures, nos maisons, nos hôpitaux. Elle choisit la musique que l’on écoute, les itinéraires que l’on emprunte, et parfois même les décisions que l’on prend.

Mais jusqu’où l’IA façonne-t-elle nos vies ? Est-elle une simple assistante… ou déjà une partenaire du quotidien ?

15:05 Policier, journaliste, avocat : l'affaire qui a bouleversé leur vie



Une émission inédite dédiée aux professions directement liées aux faits divers les plus épiques.

Faustine Bollaert reçoit 3 témoins sur le plateau.

En février 1997, Romuald dirigeait la brigade criminelle de la PJ de Lille, quand est signalée la disparition de 4 jeunes femmes. Le début de ce qu’on appellera "l’affaire des frères Jourdain". Il en reste encore aujourd’hui profondément marqué, ce dossier a changé sa vie jusqu'à sa relation avec ses filles.

Avocate en droit de la famille et droit pénal, Janine Bonaggiunta s'est spécialisée dans la défense des victimes de violences conjugales. Une affaire qu'elle n'oubliera jamais, et qui a même dépassé les frontières de l'affaire judiciaire : celle de Jacqueline Sauvage devenue une affaire de société !

Jacques Pradel a basculé dans le monde des enquêtes et des disparitions dans les années 90, avec son émission emblématique Perdu de vue. Grâce à cette émission, l’enquête de 4 jeunes filles disparues dans l’Yonne a été relancée, et deviendra l’affaire Emile Louis.