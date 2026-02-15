"66 Minutes" dimanche 15 février 2026 sur M6, sommaire du magazine

Dimanche 15 février 2026 à partir de 17:10, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

17:10 66 Minutes



Enfants interdits, vacances tranquilles ?

Des wagons sans enfant dans les trains : avec sa nouvelle classe Affaires “Optimum”, la SNCF promet le calme absolu en semaine. Une initiative qui fait déjà débat.

Pourtant, la tendance n’est pas nouvelle. Née en Corée du Sud dans les années 2010, l’offre “adult only” s’est imposée dans le tourisme mondial. Hôtels, clubs de vacances, restaurants, en France aussi, des établissements misent désormais sur des zones réservées aux adultes. Objectif : séduire une clientèle prête à payer plus cher pour le silence et la tranquillité. Un marché en plein essor, porté par des consommateurs en quête d’expériences premium.

Mais cette pratique est-elle toujours légale ? Peut-on refuser l’accès à des familles ? Derrière la promesse de sérénité, les questions juridiques et sociétales sont nombreuses.



Jambon beurre, l’éternel numéro un

C’est le roi des casse-croûte : plus d’un milliard de jambon-beurre sont consommés chaque année en France. Une recette simple en apparence… mais qui cache un vrai savoir-faire. Qualité de la baguette, choix du beurre, finesse du jambon, chaque détail compte. Des concours lui sont même consacrés et certains artisans en ont fait leur spécialité.

De Paris à New York, le jambon-beurre se décline en version premium, parfois vendu à prix d’or.

Comment ce classique du quotidien est-il devenu un produit star ? Enquête sur les secrets du sandwich le plus populaire de France… et peut être bientôt du monde.

Faux papiers, vrais mineurs

Acheter de l’alcool, entrer en boîte de nuit : interdit aux mineurs. Pourtant, de plus en plus d’adolescents contournent la loi grâce à de faux papiers. Quelques clics, un paiement en ligne, et la promesse d’un document “ultra réaliste” livré discrètement. Un marché clandestin qui prospère sur l’impulsivité des jeunes et sur la difficulté des autorités à traquer ces vendeurs numériques.

Mais le risque est énorme. Utiliser ou détenir un faux document officiel constitue un délit lourdement sanctionné. Amendes, casier judiciaire, voire peine de prison : la facture peut être salée pour une simple soirée en discothèque. Qui fabrique ces faux papiers ? Et pourquoi les contrôles peinent-ils à endiguer ce commerce illégal ?



Maroc : le soleil en camping-car

Chaque année, plus de 40 000 Français tournent le dos au froid et à la grisaille pour s’installer plusieurs mois à Agadir, au Maroc. Une migration saisonnière qui transforme cette station balnéaire en véritable village tricolore. Tous partent au Maroc profiter d’un climat doux toute l’année, mais aussi d’un coût de la vie bien plus attractif qu’en France. Loyers, restaurants, loisirs : sur place, le pouvoir d’achat reprend des couleurs. De quoi séduire retraités et télétravailleurs en quête de soleil et d’économies.

Beaucoup font le voyage en camping-car, avalant les kilomètres pour passer l’hiver au chaud. Sur les parkings et dans les quartiers prisés, une petite communauté française s’organise.

18:40 66 Minutes Grand Format

Le reportage diffusé ce soir n'a pas été communique (pour le moment) par M6. Cet article sera donc réactualisé avant la diffusion dès que les informations seront communiquées.