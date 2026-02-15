"Grands Reportages" : Familles XXL, le casse-tête des vacances, dimanche 15 février 2026 sur TF1

Dimanche 15 février 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 rediffusera « Familles XXL : le casse-tête des vacances », un document signé Julie Goron, Zaïna Izabachaine, Lucile Bellanger.

Avec 5 ou 6 enfants, le quotidien d’une famille nombreuse est toujours fait de débrouille, d’organisation mais aussi de surprises. Alors lorsqu’il s’agit de partir en vacances avec une telle tribu, les affaires se compliquent encore plus. Organisation militaire, budget serré, fatigue et tensions… Chaque voyage représente une aventure !

Trois familles ont accepté de nous faire vivre leurs vacances hautes en couleur !

Avec leurs triplés de 3 ans et leurs deux aînés de 6 et 10 ans, Tony et Elodie, ont réservé un séjour d’une semaine dans un camping en bord de mer. Un grande première pour ces bretons qui ne sont pas partis en vacances depuis 10 ans, faute de temps et d’argent. « Avec l’arrivée des triplés, nous sommes passées du statut de famille ‘normale’ à famille nombreuse d’un coup ! Envisager des vacances était trop compliqué pour nous mais là on se dit qu’il est grand temps ! C’est excitant mais stressant ! » Premier long voyage en voiture, première visite du Sud, première plage, premier bain de mer, premier restaurant… Des expériences inédites à 7 qui vont être plus sportives que prévu !

Pour voyager avec leurs 5 enfants âgés de 2 ans à 10 ans, Sophie et Thal, ont, eux, choisi le camping-car ! Chaque vacances scolaires, été comme hiver, ce couple de professeurs des écoles monte à bord de sa maison à 4 roues avec ses 5 enfants sans oublier le petit dernier Rio, leur chien de 18 mois. En 2 ans, cette famille nombreuse a déjà une quinzaine de voyages à son actif « Le camping-car nous permet d’aller où on veut quand on veut, c’est la liberté » Cette année, ils ont décidé de traverser une partie de l’Europe pour atteindre Venise. Pendant 2 semaines ils vont vivre à 7 dans 16m2, rouler plus de 1200 kilomètres et franchir plusieurs étapes avant d’atteindre la Sérénissime.

Enfin, Marie-Caroline, Guillaume et leurs 6 enfants âgés de 6 mois à 13 ans ont décidé de passer des vacances à la dure ! Pendant 10 jours, ils vont vivre coupés du monde, au cœur des montagnes savoyardes, dans un chalet d’alpage qui appartient au père de Guillaume. Ici, le confort est rudimentaire : pas d’électricité, pas de salle de bain, pas de lits, pas de machine à laver… et en guise d’activités, des randonnées et la confection de meubles en bois ! Guillaume tient à transmettre cet héritage familial et les valeurs qu’il représente « Ces vacances sont hyper importantes pour nous. Nous avons vraiment envie de nous retrouver en famille, de resserrer les liens et de montrer aux enfants qu’on peut se contenter de choses simples pour être heureux. », Des vacances dépaysantes loin du quotidien de citadins mais qui ne vont pas être de tout repos pour autant…