"Sept à Huit" dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 8 février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 18:30 sur TF1.

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

École pour HPI

QI de 130, deux ans d'avance : dans cette école pour HPI, des enfants aux capacités spectaculaires, mais très fragiles.

Un village de luxe au sommet

Un cadre sublime, un enneigement exceptionnel et des fêtes XXL : bienvenue à Val d'Isère, village de luxe au sommet.

19:30 Le portrait de la semaine

André Dussolier, bientôt 80 ans...

Chaleureux, élégant et courtois, André Dussollier est de ces hommes au charme inoxydable. Celui qu’on présente comme un homme plaisant aux femmes se définit, lui, comme « sentimental ». Il aura 80 ans mardi prochain. Ce dimanche soir, tentons d’en savoir plus sur l’un des plus secrets comédiens français, à l’affiche de « Chers parents » d’Emmanuel Patron, en salle le 25 février.