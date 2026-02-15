recherche
Magazines

"Sept à Huit" dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 213
"Sept à Huit" dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 8 février 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 18:30 sur TF1.

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

École pour HPI

QI de 130, deux ans d'avance : dans cette école pour HPI, des enfants aux capacités spectaculaires, mais très fragiles.

Un village de luxe au sommet

Un cadre sublime, un enneigement exceptionnel et des fêtes XXL : bienvenue à Val d'Isère, village de luxe au sommet.

19:30 Le portrait de la semaine 

André Dussolier, bientôt 80 ans...

Chaleureux, élégant et courtois, André Dussollier est de ces hommes au charme inoxydable. Celui qu’on présente comme un homme plaisant aux femmes se définit, lui, comme « sentimental ». Il aura 80 ans mardi prochain.

Ce dimanche soir, tentons d’en savoir plus sur l’un des plus secrets comédiens français, à l’affiche de « Chers parents » d’Emmanuel Patron, en salle le 25 février.

Attention :

Le sommaire du magazine n'est pas complet... Cette page sera donc réactualisée dès que les autres sujets seront dévoilés par la rédaction du magazine.

Dernière modification le dimanche, 15 février 2026 12:18
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines
Retour en haut

L'info TV en continu

Le film &quot;Et maintenant on va où ?&quot; de Nadine Labaki sur France 4 mardi 17 février 2026 (vidéo)

Le film "Et maintenant on va où ?" de Nadine Labaki sur France 4 mardi 17 février 2026 (vidéo)

15 février 2026 - 13:14

Sur le même thème...

&quot;Grands Reportages&quot; : Familles XXL, le casse-tête des vacances, dimanche 15 février 2026 sur TF1

"Grands Reportages" : Familles XXL, le casse-tête des vacances, dimanche 15 février 2026 sur TF1

15 février 2026 - 12:01

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

15 février 2026 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...