"90' Enquêtes" en immersion au cœur du GIGN mardi 17 février 2026 sur TMC

jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 191
Mardi 17 février 2026 à 21:25, TMC rediffusera le numéro du magazine "90' Enquêtes" : « De la sélection à l'action : au cœur du GIGN ».

Ils ont inspiré le dernier film de Guillaume Canet, mis fin à la cavale des frères Kouachi il y a 10 ans : c’est l’unité d’élite de la gendarmerie, celle qui traque les délinquants les plus dangereux du pays, les terroristes ou les caïds. Ce sont les hommes du GIGN.

Pour la première fois, le GIGN a permis aux équipes de 90' Enquêtes de suivre les missions à haut risque de ses 3 unités :

  • La Force d’Intervention, toujours en 1ère ligne
  • La FOR, Force d’Observation et de Recherche : un groupe très discret qui assure les filatures avec des moyens techniques dignes d’un James Bond.
  • Et enfin, la Force de Sécurisation et de Protection qui intervient à l’étranger, dans les zones les plus dangereuses.

Lorsque ces militaires traquent les terroristes ou les caïds du grand banditisme, la moindre erreur peut être fatale. C’est pour cette raison que la sélection d’entrée au GIGN est l’une des plus dures au monde.

Pour cette enquête, suivez cette immersion qui a duré des mois où même les candidats les plus costauds finissent par craquer…

Dernière modification le dimanche, 15 février 2026 15:14
Publié dans Magazines, Mardi
