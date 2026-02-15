"Non élucidé" : L'affaire Sylvianne Kaas à revoir sur T18 mardi 17 février 2026 (vidéo)

Le 5 avril 1992, André Kaas rentre du cinéma avec ses quatre enfants. En arrivant dans leur belle maison d’Anneville-Ambourville, près de Rouen, il découvre le corps sans vie de sa femme Sylviane, couvert d’hématomes et un cordon de téléphone autour du cou.
Les gendarmes privilégient la piste du cambriolage qui a mal tourné.
Sur la base d'une dénonciation, son mari André Kaas est emprisonné un an et demi après. Un non-lieu général est prononcé le 26 mars 2004.
À ce jour, l'assassin n'a pas été identifié.