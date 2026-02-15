recherche
Magazines

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 15 février 2026 248
"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

Dimanche 15 février 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Après le journal de 20H, dans une seconde partie, Laurent Delahousse accueille un invité pour un grand entretien dans "20h30 Le Dimanche".

Les personnalités conviées par Laurent Delahousse viennent présenter leur "histoire française" et leur regard sur l’air du temps.

Ce rendez-vous du dimanche soir se finit sur une note musicale avec la prestation live d'un(e) artiste ou d'une formation.

Au sommaire ce dimanche 15 février 2026 :

L'entretien Gisèle Pelicot

Pour cette édition exceptionnelle, Laurent Delahousse reçoit Gisèle Pelicot.

« Je voulais que toutes les femmes victimes de viol se disent : "Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire." Je veux que mon exemple serve aux autres », avait affirmé Gisèle Pelicot à l’ouverture du « procès des viols de Mazan » en 2024.

Elle avait refusé le huis clos possible pour toute victime dans cette longue séquence judiciaire, qui la confrontait à son ex-mari et cinquante co-accusés violeurs.

Ce combat l’a hissée au rang d’icône mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le magazine américain Time l’a qualifiée de « femme ordinaire qui, face à une tragédie personnelle, a agi de manière extraordinaire ».

Comment a-t-elle vécu ce tourbillon et cette exposition ? Quelle est l’histoire de cette épouse et de cette mère de famille animée par un instinct de vie ?

À l’occasion de la sortie de son livre « Et la joie de vivre », Gisèle Pelicot accorde un entretien exceptionnel à Laurent Delahousse.

Dernière modification le dimanche, 15 février 2026 15:57
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

15 février 2026 - 15:54

Sur le même thème...

&quot;20h30 le dimanche&quot;, les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

15 février 2026 - 15:54

A ne pas manquer...

&quot;Sept à Huit&quot; dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

"Sept à Huit" dimanche 15 février 2026 sur TF1, sommaire du magazine (…

15 février 2026 - 12:13 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...