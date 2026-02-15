"20h30 le dimanche", les invités de Laurent Delahousse le 15 février 2026 sur France 2

Dimanche 15 février 2026, après le 20H de France 2, Laurent Delahousse présentera un nouveau numéro de "20h30 le dimanche". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Au sommaire ce dimanche 15 février 2026 :

L'entretien • Gisèle Pelicot

Pour cette édition exceptionnelle, Laurent Delahousse reçoit Gisèle Pelicot.

« Je voulais que toutes les femmes victimes de viol se disent : "Madame Pelicot l'a fait, on peut le faire." Je veux que mon exemple serve aux autres », avait affirmé Gisèle Pelicot à l’ouverture du « procès des viols de Mazan » en 2024.

Elle avait refusé le huis clos possible pour toute victime dans cette longue séquence judiciaire, qui la confrontait à son ex-mari et cinquante co-accusés violeurs.

Ce combat l’a hissée au rang d’icône mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes. Le magazine américain Time l’a qualifiée de « femme ordinaire qui, face à une tragédie personnelle, a agi de manière extraordinaire ».

Comment a-t-elle vécu ce tourbillon et cette exposition ? Quelle est l’histoire de cette épouse et de cette mère de famille animée par un instinct de vie ?

À l’occasion de la sortie de son livre « Et la joie de vivre », Gisèle Pelicot accorde un entretien exceptionnel à Laurent Delahousse.